Dal 5-0 al Parma al 2-2 di Bologna | il 2020 dell’Atalanta è stato “meraviglioso”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Da Gomez a Muriel, dal primo dei cinque gol contro il, nel giorno dell’Epifania, alla doppietta del colombiano a, c’è unpieno di emozioni nerazzurre, di momenti indimenticabili, forse irripetibili. Ma anche no… perché l’Atalanta è ancora lì, al tavolo delle grandi in Champions. Ma rivediamo alcuni flash di un’annata che Gasperini ha definito “meravigliosa, sportivamente parlando, perché la tragedia della pandemia ci ha tolto anche il pubblico, per noi una perdita pesantissima”. Come non essere d’accordo? Pronti via e subito cinque gol (a zero) così come era finito il 2019, con quel clamoroso 5-0 che aveva mandato in crisi il Milan (ma èanche la fortuna dei rossoneri). Proprioè anche il miglior attacco delin Serie A, 83 reti contro le 79 ...