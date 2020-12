Dakar 2021, i favoriti tra le moto: KTM vuole tornare alla vittoria e schiera Walkner, Price e Sunderland, ma occhio a Brabec e Quintanilla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si chiude il 2020 e, quindi, tutto è pronto per l’avvio del nuovo anno. Come tradizione i primi giorni del mese di gennaio fanno rima con la Dakar. L’edizione 2021 è la numero quarantatré della corsa più dura del mondo e, puntando il mirino sulle moto, si annuncia l’ennesima gara quanto mai combattuta e indecifrabile. Dodici mesi fa il successo andò allo statunitense Ricky Brabec che ha interrotto il lungo regno della KTM. Dal canto suo, l’azienda austriaca conterà su ben tre ex vincitori della Dakar, che partono tutti con la chiara ambizione di riconquistare la loro corona. Tuttavia, la sfida in terra saudita non sarà probabilmente limitata ad un duello tra KTM-Honda. Ai nastri di partenza, con chance di brillare, troviamo anche il francese Adrien Van Beveren in sella alla Yamaha ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si chiude il 2020 e, quindi, tutto è pronto per l’avvio del nuovo anno. Come tradizione i primi giorni del mese di gennaio fanno rima con la. L’edizioneè la numero quarantatré della corsa più dura del mondo e, puntando il mirino sulle, si annuncia l’ennesima gara quanto mai combattuta e indecifrabile. Dodici mesi fa il successo andò allo statunitense Rickyche ha interrotto il lungo regno della KTM. Dal canto suo, l’azienda austriaca conterà su ben tre ex vincitori della, che partono tutti con la chiara ambizione di riconquistare la loro corona. Tuttavia, la sfida in terra saudita non sarà probabilmente limitata ad un duello tra KTM-Honda. Ai nastri di partenza, con chance di brillare, troviamo anche il francese Adrien Van Beveren in sellaYamaha ed ...

