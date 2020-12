Dai consiglieri di governo e opposizione ai troppi ricordati solo come signorsì

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 31 dicembre 2020) di Erika Noschese Promossi e bocciati? E’ il turno deicomunali. Alcuni meritano la promozione a pieni voti altri la bocciatura. Poco fanno in consiglio comunale, poco presenti a Palazzo di Città, poco attivi in generale. Nessuno ce ne voglia, èun modo – ci auguriamo – per dare anche a voi una visione, si spera, quanto più oggettiva possibile di questo 2020 che volge al termine e che ha visto alcuni protagonisti indiscussi delle dinamiche del Palazzo ma altri totalmente fuoi da ogni discorso o proposta che possa essere. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia