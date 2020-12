Da Pietro Anastasi a Gigi Simoni, da Mariolino Corso a Pablito Rossi: il 2020 ha cancellato un pezzo di storia del calcio italiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le bandiere nel palazzo della Figc e a Coverciano sono a mezz’asta, il 17 gennaio è scomparso a Varese Pietro Anastasi. Gli è stata diagnostica la Sla, a 71 anni ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Catanese, salito al nord per cercare fortuna su un campo di calcio, la trova con la Juventus. In Nazionale esordisce all’Europeo del 1968, segnando poi il gol decisivo nella finale bis contro la Jugoslavia. Salta all’ultimo il Mondiale del 1970 e partecipa invece a quello di Germania quattro anni dopo: venticinque presenze, otto gol in azzurro. Non su tutti i campi della Serie A si è fatto il minuto di silenzio. Meritava certamente qualcosa di più. Il giorno dopo muore a 91 anni Mario Bergamaschi, difensore di Milan e Sampdoria con un pugno di presenze in Nazionale negli anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le bandiere nel palazzo della Figc e a Coverciano sono a mezz’asta, il 17 gennaio è scomparso a Varese. Gli è stata diagnostica la Sla, a 71 anni ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Catanese, salito al nord per cercare fortuna su un campo di, la trova con la Juventus. In Nazionale esordisce all’Europeo del 1968, segnando poi il gol decisivo nella finale bis contro la Jugoslavia. Salta all’ultimo il Mondiale del 1970 e partecipa invece a quello di Germania quattro anni dopo: venticinque presenze, otto gol in azzurro. Non su tutti i campi della Serie A si è fatto il minuto di silenzio. Meritava certamente qualcosa di più. Il giorno dopo muore a 91 anni Mario Bergamaschi, difensore di Milan e Sampdoria con un pugno di presenze in Nazionale negli anni ...

Da Kobe Bryant a Paolo Rossi, passando per Maradona: un enorme vuoto lasciato dai campioni, in un anno terribile per lo sport mondiale ...

Da Kobe Bryant a Paolo Rossi, passando per Maradona: un enorme vuoto lasciato dai campioni, in un anno terribile per lo sport mondiale ...