Da oggi Italia in zona rossa: ecco cosa si può fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi, fino al 6 gennaio e ad esclusione del giorno 4, l'Italia è in zona rossa. Da oggi non sarà possibile spostarsi per esigenze diverse da lavoro, salute o necessità, e si dovrà sempre avere con sé l'autocertificazione. La sola deroga concessa è lo spostamento, nella misura di una sola volta al giorno, per trovare amici e parenti. Tale spostamento dovrà avvenire nella fascia oraria tra le 5 e le 22, per un massimo di 2 persone (ad esclusione dei minori di 14 anni, che non vengono conteggiati). La mattina del primo gennaio, il coprifuoco è esteso fino alle 7. Nei giorni 31, 1, 2, 3, 5 e 6 saranno queste le regole per l'Italia intera. Vietati gli spostamenti interregionali, a eccezione di quelli effettuati per fare rientro alla propria residenza o ...

