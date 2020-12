Cuneo, la messa funebre è esilarante: «Finalmente dopo giorni di agonia è venuto a mancare» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Accade in provincia di Cuneo: la messa funebre, annunciata dal manifesto per l’ultimo saluto, è come un sollievo per quanti dalla presenza del defunto sono stati devastati. L’appuntamento è per questo pomeriggio, giovedì 31 dicembre 2020, a Moretta, comune piemontese di 4.061 abitanti in provincia di Cuneo. Una versione del tutto speciale della tradizionale adorazione eucaristica celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista su iniziativa di don Gianluigi Marzo. Leggi anche >> L’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare per la vigilia di Capodanno Cuneo messa funebre fuori dal comune: l’iniziativa del parroco È proprio il parroco del comune cuneese a spiegare nelle parole riportate da Repubblica i motivi della messa funebre ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Accade in provincia di: la, annunciata dal manifesto per l’ultimo saluto, è come un sollievo per quanti dalla presenza del defunto sono stati devastati. L’appuntamento è per questo pomeriggio, giovedì 31 dicembre 2020, a Moretta, comune piemontese di 4.061 abitanti in provincia di. Una versione del tutto speciale della tradizionale adorazione eucaristica celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista su iniziativa di don Gianluigi Marzo. Leggi anche >> L’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare per la vigilia di Capodannofuori dal comune: l’iniziativa del parroco È proprio il parroco del comune cuneese a spiegare nelle parole riportate da Repubblica i motivi della...

lucianolivieri_ : A Moretta manifesto funebre e messa d’addio per il 2020 “finalmente morto dopo 366 giorni di ansia” - CirianiCarlo : RT @Helliot_Spencer: Un parroco di Cuneo celebra una messa speciale con tanto di manifesti: 'é venuto a mancare il 2020 in Covid-19'. Ora,… - Helliot_Spencer : Un parroco di Cuneo celebra una messa speciale con tanto di manifesti: 'é venuto a mancare il 2020 in Covid-19'. Or… - claruatta : RT @StampaCuneo: A Moretta manifesto funebre e messa d’addio per il 2020 “finalmente morto dopo 366 giorni di ansia” - claruatta : A Moretta manifesto funebre e messa d’addio per il 2020 “finalmente morto dopo 366 giorni di ansia” -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo messa «Finalmente dopo giorni di agonia è venuto a mancare»: la messa funebre è esilarante UrbanPost Cuneo, la messa funebre è esilarante: «Finalmente dopo giorni di agonia è venuto a mancare»

Accade in provincia di Cuneo: la messa funebre, annunciata dal manifesto per l’ultimo saluto, è come un sollievo per i sopravvissuti.

Dal Comune 25 mila euro per lo Sferisterio Mermet con il ritorno della Pallonistica Albese in serie A

CUNEO CRONACA - Il Comune di Alba ha destinato 25 mila euro allo Sferisterio Mermet. Mercoledì 30 dicembre in municipio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato il presidente della Fondazione Sferis ...

Accade in provincia di Cuneo: la messa funebre, annunciata dal manifesto per l’ultimo saluto, è come un sollievo per i sopravvissuti.CUNEO CRONACA - Il Comune di Alba ha destinato 25 mila euro allo Sferisterio Mermet. Mercoledì 30 dicembre in municipio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato il presidente della Fondazione Sferis ...