Cristiano Ronaldo: "Calcio senza tifosi come circo senza clown. Sogno di vincere il Mondiale"

Ha voglia di continuare a stupire. Cristiano Ronaldo non si pone limiti e non fissa traguardi, ma conferma le sue grandi ambizioni. Come riporta la BBC, il campione portoghese della Juventus ha parlato del futuro, imminente ma non solo, fissando alcuni traguardi ancora da raggiungere come il prossimo Mondiale in Qatar nel 2022.

"Non importa la tua età, quello che conta è la tua testa", ha spiegato CR7 in riferimento alla voglia di proseguire col calcio giocato all'inseguimento di altri incredibili record come quello dei 109 gol in Nazionale di Ali Daei.

