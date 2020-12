Crisi di Governo, le parole di Matteo Renzi: “Meglio l’opposizione” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Governo sembra avere i giorni contati, Matteo Renzi non ha più intenzione di sostenerlo, almeno stando a ciò che dice. Renzi senato (Facebook)Il Governo Conte, sembra avere i giorni contati, le ore, quelle no, per le prossime dovrebbe ancora essere in carica. Matteo Renzi, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate sembra proprio non volerci stare a queste condizioni. Si parla come sempre, ormai, di Recovery Fund, e come sempre, ultimamente, Italia Viva, il soggetto politico fondato dall’ex premier, sembra volersi sfilare da ogni ragionamento, certo che con determinati presupposti non potranno esserci futuri punti d’incontro. La situazione per il momento sembra essere quella annunciata già molte settimane fa, dopo e minacce di abbandonare la ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilsembra avere i giorni contati,non ha più intenzione di sostenerlo, almeno stando a ciò che dice.senato (Facebook)IlConte, sembra avere i giorni contati, le ore, quelle no, per le prossime dovrebbe ancora essere in carica., stando alle ultime dichiarazioni rilasciate sembra proprio non volerci stare a queste condizioni. Si parla come sempre, ormai, di Recovery Fund, e come sempre, ultimamente, Italia Viva, il soggetto politico fondato dall’ex premier, sembra volersi sfilare da ogni ragionamento, certo che con determinati presupposti non potranno esserci futuri punti d’incontro. La situazione per il momento sembra essere quella annunciata già molte settimane fa, dopo e minacce di abbandonare la ...

