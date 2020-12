Covid, tasso di positività all’11,7% A Bergamo i nuovi contagiati sono 150 (Di giovedì 31 dicembre 2020) I dati della Lombardia del 31 dicembre: + 3.859 persone colpite dal virus. Aumentano i ricoverati in Terapia intensiva (+8, 489 in totale), mentre calano negli altri reparti (-180, in totale i pazienti negli ospedali sono 3.437 ) Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) I dati della Lombardia del 31 dicembre: + 3.859 persone colpite dal virus. Aumentano i ricoverati in Terapia intensiva (+8, 489 in totale), mentre calano negli altri reparti (-180, in totale i pazienti negli ospedali3.437 )

