Covid | Speranza | “Ritorno a scuola è obiettivo prioritario”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Ilin classe è il nostro”. A sottolinearlo è il ministro della Salute Robertoin un’intervista sul Corriere della Sera. Pur rilevando come l’indice Rt dia segni di ripresa il ministro ha annunciato che a partire dal 7 gennaio sarà necessario “ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle”. Dopo l’Epifania resterà, dunque, il coprifuoco dalle 22 alle 5, con ristoranti e bar chiusi alle 18 e lo stop a piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. “Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti” ha affermato. Sul fronte vaccinoha sottolineato come AstraZeneca sia il vaccino che ha il rapporto ...

“La vita oltre il Covid”. S’intitola così lo speciale di Telelibertà in onda stasera alle ore 20 (dopo il telegiornale), sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, per ripercorrere tutte le sensazion ...Il 2021 sarà l'anno in cui la vaccinazione potrebbe togliere l'umanità dall'incubo Coronavirus. Prima però ci sarà una fase in cui si dovrà convivere con il virus. Ci sono pochi dubbi sul fatto che si ...