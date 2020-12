Covid, Speranza: “Coprifuoco confermato, palestre e piscine ancora chiuse” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Covid e le direttive per il 7 gennaio, parla il ministro Roberto Speranza. Intervistato dal CorSera, il politico conferma il Coprifuoco e anticipa le attività che saranno ancora chiuse. Il Coprifuoco persisterà e in più saranno ancora chiuse piscine, palestre e non solo. E’ quanto anticipa Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato quest’oggi dal Corriere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)e le direttive per il 7 gennaio, parla il ministro Roberto. Intervistato dal CorSera, il politico conferma ile anticipa le attività che sarannochiuse. Ilpersisterà e in più sarannochiusee non solo. E’ quanto anticipa Roberto, ministro della Salute, intervistato quest’oggi dal Corriere L'articolo proviene da Inews.it.

emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - Piu_Europa : Sono arrivati al potere coccolando i #novax e con il “vaffa’” a “big pharma” e all’Ue delle banche e dell’Euro al s… - mante : Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia c… - Agenzia_Italia : Speranza: 'Il ritorno in classe è la nostra priorità' - sulsitodisimone : Speranza: 'Il ritorno in classe è la nostra priorità' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: saremo vicini all'immunità tra fine estate e autunno TGCOM Lignano non rinuncia al Presepe di sabbia: visite virtuali su computer e smartphone

Gli organizzatori hanno voluto dare un segnale di continuità. Le sculture non si potranno ammirare dal vivo A Lignano Sabbiadoro, da ormai diciassette anni, l’evento che per eccellenza caratterizza il ...

Il ministro Speranza: «Il coprifuoco resterà anche dopo il 6 gennaio»

E alle 8.30 Roberto Speranza era già al telefono col Corriere per rispondere ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 Il 7 gennaio le superiori riapriranno in sicurezza? «Il ritorno in classe ...

Gli organizzatori hanno voluto dare un segnale di continuità. Le sculture non si potranno ammirare dal vivo A Lignano Sabbiadoro, da ormai diciassette anni, l’evento che per eccellenza caratterizza il ...E alle 8.30 Roberto Speranza era già al telefono col Corriere per rispondere ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 Il 7 gennaio le superiori riapriranno in sicurezza? «Il ritorno in classe ...