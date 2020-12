Covid, Sileri mette in dubbio il metodo del Governo: “Troppi morti, bisogna cercare l’errore” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri avanza dubbi sul “metodo Italia”: ancora Troppi morti nonostante la decrescita dei casi di Covid. Da settimane i casi di Covid hanno iniziato a scendere ma il numero dei decessi non segue lo stesso trend. Siamo i primi in Europa e tra i primi in tutto il mondo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il viceministro alla Salute Pier Paoloavanza dubbi sul “Italia”: ancoranonostante la decrescita dei casi di. Da settimane i casi dihanno iniziato a scendere ma il numero dei decessi non segue lo stesso trend. Siamo i primi in Europa e tra i primi in tutto il mondo L'articolo proviene da Leggilo.org.

