Covid, nuovo boom di contagi: 23.477 casi e 555 morti (Di giovedì 31 dicembre 2020) I numeri del bollettino odierno del ministero della Salute confermano i timori e l'allerta degli esperti: ben 23.477 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 555 i decessi. 186mila i tamponi eseguiti, mentre ...

