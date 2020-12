Covid, Locatelli: “I sacrifici stanno dando i frutti, la curva epidemica rimane sotto controllo” e sui vaccini: “Ingeneroso dire che siamo in ritardo” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “I sacrifici stanno dando i loro frutti perché è evidente che la curva epidemica rimane sotto controllo pur con lieve incremento Rt su base nazionale” ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, intervenendo in conferenza stampa. Ha poi aggiunto: “Oltre alle prime 470mila dosi di vaccino ve ne saranno a gennaio ogni settimana dalle 450mila alle 490mila e questo è un dato importante. Quindi leggere che il Paese è in ritardo mi sembra Ingeneroso e prematuro avventurarsi a soli quattro giorni dal via della campagna simbolica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Ii loroperché è evidente che lapur con lieve incremento Rt su base nazionale” ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, intervenendo in conferenza stampa. Ha poi aggiunto: “Oltre alle prime 470mila dosi di vaccino ve ne saranno a gennaio ogni settimana dalle 450mila alle 490mila e questo è un dato importante. Quindi leggere che il Paese è inmi sembrae prematuro avventurarsi a soli quattro giorni dal via della campagna simbolica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” - Agenzia_Ansa : #Iss, #Locatelli: 'I sacrifici danno frutti, la curva rimane sotto controllo' #covid #ANSA - clikservernet : Covid, Locatelli: “I sacrifici stanno dando i frutti, la curva epidemica rimane sotto controllo” e sui vaccini: “In… - Noovyis : (Covid, Locatelli: “I sacrifici stanno dando i frutti, la curva epidemica rimane sotto controllo” e sui vaccini: “I… - mister_ricci : RT @Adnkronos: #Vaccino #Covid, Locatelli: 'Per l'Italia 62 mln di dosi Pfizer e Moderna' -