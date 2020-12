Covid, l’indice di positività risale al 12,6%. L’infettivologo: misure rigide e scuole chiuse (Di giovedì 31 dicembre 2020) Covid, a una settimana dalla vigilia di Natale i dati sull’andamento dei contagi sono preoccupanti. Sono 23.477 i nuovi casi (ieri erano 16.202) rilevati, e 555 i decessi. I tamponi eseguiti sono stati 186.004 (ieri sono stati 169mila). Questi i dati del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. l’indice di positività odierno è del 12,6%, mentre ieri era del 9,6%. Il numero degli attualmente positivi torna a crescere: +5.501 (ieri -4.333), e sono ora 569.896. Di questi, 544.190 pazienti sono in isolamento domiciliare, 5.889 più di ieri. Covid, in aumento anche le terapie intensive Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 2.555, con 202 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Non succedeva da circa un mese. Il numero di ricoverati con sintomi scende a 23.151 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020), a una settimana dalla vigilia di Natale i dati sull’andamento dei contagi sono preoccupanti. Sono 23.477 i nuovi casi (ieri erano 16.202) rilevati, e 555 i decessi. I tamponi eseguiti sono stati 186.004 (ieri sono stati 169mila). Questi i dati del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute.diodierno è del 12,6%, mentre ieri era del 9,6%. Il numero degli attualmente positivi torna a crescere: +5.501 (ieri -4.333), e sono ora 569.896. Di questi, 544.190 pazienti sono in isolamento domiciliare, 5.889 più di ieri., in aumento anche le terapie intensive Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 2.555, con 202 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Non succedeva da circa un mese. Il numero di ricoverati con sintomi scende a 23.151 ...

