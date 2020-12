Covid Liguria, indice Rt sopra 1. I nuovi positivi sono 472, calano i ricoveri (Di giovedì 31 dicembre 2020) La In Liguria , a fronte di 4.153 tamponi molecolari e 4.726 test antigenici, sono stati registrati 472 nuovi casi positivi . Lo comunica Regione Liguria in base ai dati flusso inviati da Alisa al ... Leggi su lanazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) La In, a fronte di 4.153 tamponi molecolari e 4.726 test antigenici,stati registrati 472casi. Lo comunica Regionein base ai dati flusso inviati da Alisa al ...

sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: Sale l'Rt del contagio #covid in #Liguria, 1,07 contro lo 0,93 della media nazionale, ma per il governatore #Toti la Ligu… - qn_lanazione : Covid Liguria, indice Rt sopra 1. I nuovi positivi sono 472, calano i ricoveri - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sale l'Rt del contagio #covid in #Liguria, 1,07 contro lo 0,93 della media nazionale, ma per il governatore #Toti la Ligu… - AskdataCovid : 30 Dicembre 2020 i morti sono 13 mentre i nuovi positivi sono 415 in Liguria. Il totale dei tamponi positivi risult… - GiaPettinelli : Covid: in Liguria 472 nuovi positivi, meno ospedalizzati - Liguria - -