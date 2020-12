Covid | l’allarme della psicologa | “La manipolazione mediatica ci spinge verso la depressione”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Una “” evidente, sotto gli occhi di tutti. Con un copione fisso, quello chei media a parlare soltanto di “morti, contagiati, terapie intensive, curve epidemiologiche”. Secondo laElisabetta Notaro, terapeuta ufficiale del Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo, ogni giorno assistiamo a “un terrorismo psicologico come non si era mai visto. Il sistema creatosi con il sopraggiungere del virus ci fa mantenere l’allerta alta, ci spiazza giorno dopo giorno. La comunicazione è ossessivamente mirata a mettere solo paura. Induce al senso di impotenza, a creare il vuoto intorno alle persone”. Una gabbia nella quale siamo ormai intrappolati. Intervistata da Business Insider, Notaro ha sottolineato come in questi mesi non vengano quasi mai dati “consigli positivi su come stare bene ...