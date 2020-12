Covid, “Italia verso la zona gialla dal 7 gennaio”: ricomincerà anche la scuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia è in zona rossa fino all’Epifania (salvo il 4 gennaio). Il giorno 7 sarà in qualche modo simbolico. Potrebbe diventare il momento della ripartenza per tutto il Paese. Cosa accadrà, dunque, dal 7 gennaio in poi? Torneremo a essere divisi in fasce di colori – zona rossa, arancione e gialla – a seconda della gravità dell’emergenza Covid? Le regioni sperano nel “giallo” A far luce sulla questione è stata oggi 31 dicembre la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Ha risposto così ad AffarItaliani.it alla domanda se da giovedì 7 gennaio tutto il Paese sarà in zona gialla. “Non conosco esattamente i dati di tutte le regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso proprio che sarà così“. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’è inrossa fino all’Epifania (salvo il 4). Il giorno 7 sarà in qualche modo simbolico. Potrebbe diventare il momento della ripartenza per tutto il Paese. Cosa accadrà, dunque, dal 7in poi? Torneremo a essere divisi in fasce di colori –rossa, arancione e– a seconda della gravità dell’emergenza? Le regioni sperano nel “giallo” A far luce sulla questione è stata oggi 31 dicembre la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Ha risposto così ad Affarni.it alla domanda se da giovedì 7tutto il Paese sarà in. “Non conosco esattamente i dati di tutte le regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso proprio che sarà così“. ...

lorepregliasco : Secondo i dati ISTAT sulla mortalità, nel mese di ottobre abbiamo avuto 6.900 morti in più rispetto alla media degl… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - fracapone59 : È venuta l’ora di estirpare il cancro maligno che divora l’Italia. Insieme al COVID ed alla retorica scompaia anche… - Te_Ti_2020 : La Nuova Zelanda (che ha combattuto efficacemente il Covid) ha festeggiato il nuovo Anno con i Fuochi d'artificio n… -