Covid, Italia ultimo dell’anno in zona rossa: veglioni vietati e coprifuoco. Negli Usa 4mila morti in 24 ore (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con la giornata di oggi, ultima di questo annus horribilis 2020 del Covid, l’Italia torna tutta in zona rossa, per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all’Epifania. Una “pausa” in zona arancione sarà quella del 4 gennaio. Come successo per il Natale, anche il Capodanno sarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine impegnate nei controlli. Non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti pericolosi, in particolare nella notte di San Silvestro. Il coprifuoco, che solitamente termina alle 5, sarà allungato fino alle 7 del mattino del primo gennaio. Situazione sempre più grave, sul fronte pandemia, Negli Stati Uniti: quasi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con la giornata di oggi, ultima di questo annus horribilis 2020 del, l’torna tutta in, per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all’Epifania. Una “pausa” inarancione sarà quella del 4 gennaio. Come successo per il Natale, anche il Capodanno sarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine impegnate nei controlli. Non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste eclandestini. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti pericolosi, in particolare nella notte di San Silvestro. Il, che solitamente termina alle 5, sarà allungato fino alle 7 del mattino del primo gennaio. Situazione sempre più grave, sul fronte pandemia,Stati Uniti: quasi ...

