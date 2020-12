Covid Italia, bollettino oggi 31 dicembre 2020: 24.477 nuovi casi e 555 morti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 31 dicembre 2020. Sono 24.477 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 555 i morti I dati delle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 31 dicembre 2020), ildi31. Sono 24.477 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 555 iI dati delle...

lorepregliasco : Secondo i dati ISTAT sulla mortalità, nel mese di ottobre abbiamo avuto 6.900 morti in più rispetto alla media degl… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Il Governo non ha nulla da dire su blogger cinese che ha documentato inizio pandemia a Wuhan? - infoitsalute : Quanti sono stati davvero i morti per Covid-19 in Italia - ninabecks1 : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila -