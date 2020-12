Covid, in Germania altri 32mila positivi e quasi mille morti. Il governo tedesco pensa a una proroga del lockdown duro (Di giovedì 31 dicembre 2020) La pandemia continua a colpire in Germania dove, nonostante le restrizioni, i numeri del contagio continuano a salire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 32.552 nuovi positivi e 964 decessi a causa del virus, numero che fa salire a 33.071 il totale dei morti. A riportare i dati è il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. La Germania sta affrontando un regime di “lockdown duro” dal 16 dicembre, dopo il fallimento della scelta ‘light‘. L’allentamento delle misure era inizialmente previsto per il 10 gennaio, ma sembra che le autorità tedesche stiano pensando di estendere le restrizioni di almeno altre 2 o 3 settimane. A riportare le intenzioni del governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) La pandemia continua a colpire indove, nonostante le restrizioni, i numeri del contagio continuano a salire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 32.552 nuovie 964 decessi a causa del virus, numero che fa salire a 33.071 il totale dei. A riportare i dati è il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata daldi Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Lasta affrontando un regime di “” dal 16 dicembre, dopo il fallimento della scelta ‘light‘. L’allentamento delle misure era inizialmente previsto per il 10 gennaio, ma sembra che le autorità tedesche stianondo di estendere le restrizioni di almeno altre 2 o 3 settimane. A riportare le intenzioni del...

