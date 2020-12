Covid, in Campania iniettato il 2,2% delle dosi di vaccino. Prima Bolzano (16,2%). Così nel resto d’ Italia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Prima la Provincia autonoma di Bolzano, capace di somministrare il 16,2% delle dosi di vaccino consegnate, ultima la Sardegna con l’1,4%. E’ quanto emerge dalla ripartizione territoriale contenuta nel report delle vaccinazioni anti Covid 19 pubblicato sul sito del governo. La Lombardia che ha avuto il maggior numero di dosi consegnate (80.595) ne ha somministrate 1.673, il 2,1%. In termini percentuali, Bolzano precede Friuli Venezia Giulia (7,5% di dosi somministrate), Lazio (6,1%), Piemonte (3,9%), Veneto (3,8%), Calabria (3,1%), Toscana (3,1%), Puglia (2,5%), Marche (2,4%), Campania (2,2%), Emilia Romagna (2,2%), Liguria (2,2%), Basilicata (2,1%), Lombardia (2,1%), Valle d’Aosta (2%), P.A.Trento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020)la Provincia autonoma di, capace di somministrare il 16,2%diconsegnate, ultima la Sardegna con l’1,4%. E’ quanto emerge dalla ripartizione territoriale contenuta nel reportvaccinazioni anti19 pubblicato sul sito del governo. La Lombardia che ha avuto il maggior numero diconsegnate (80.595) ne ha somministrate 1.673, il 2,1%. In termini percentuali,precede Friuli Venezia Giulia (7,5% disomministrate), Lazio (6,1%), Piemonte (3,9%), Veneto (3,8%), Calabria (3,1%), Toscana (3,1%), Puglia (2,5%), Marche (2,4%),(2,2%), Emilia Romagna (2,2%), Liguria (2,2%), Basilicata (2,1%), Lombardia (2,1%), Valle d’Aosta (2%), P.A.Trento ...

