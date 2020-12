Covid in Campania, curva dei contagi in aumento: il bollettino di oggi 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tornano a salire i contagi in Campania. oggi, ultimo bollettino dell’anno, sono di nuovo più di mille i positivi. L’unità di crisi della Regione fa sapere che sono 1554 i casi delle ultime 24 ore ma salgono anche i tamponi effettuati: sono più di 19mila. Anche oggi sono 32 i decessi registrati, di cui 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tornano a salire iin, ultimodell’anno, sono di nuovo più di mille i positivi. L’unità di crisi della Regione fa sapere che sono 1554 i casi delle ultime 24 ore ma salgono anche i tamponi effettuati: sono più di 19mila. Anchesono 32 i decessi registrati, di cui 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #Covid_19 - occhio_notizie : Ecco i numeri del #Covid in #Campania da marzo al 31 dicembre - TV7Benevento : Covid. In Campania, 32 nuove vittime e +11 in terapia intensiva. Lieve incremento del rapporto positivi-tamponi... - txtconsulting : NAPOLI. Molti cittadini e cittadine, negozianti e comitati di quartiere si stanno organizzando per festeggiare il C… -