Covid: il Pakistan acquisterà 1,2 mln di vaccini dalla Cina (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Il Pakistan acquisterà 1,2 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dal gigante farmaceutico statale cinese Sinopharm: lo ha annunciato oggi il ministro della Scienza e della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Il1,2 milioni di dosi del vaccino anti-prodotto dal gigante farmaceutico statale cinese Sinopharm: lo ha annunciato oggi il ministro della Scienza e della ...

CorriereQ : Covid: il Pakistan acquisterà 1,2 mln di vaccini dalla Cina - iconanews : Covid: il Pakistan acquisterà 1,2 mln di vaccini dalla Cina - AgenziaFides : ASIA/PAKISTAN - I Vescovi ai fedeli, nella seconda ondata di Covid-19: 'Non abbiate paura' - seb5113910 : RT @EntropicBazaar: Milioni di dollari stanziati in Pakistan per 'gender programs'. Ovviamente per combattere la recessione da covid. ht… - ILoveFunnyCats_ : RT @EntropicBazaar: Milioni di dollari stanziati in Pakistan per 'gender programs'. Ovviamente per combattere la recessione da covid. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pakistan Covid: il Pakistan acquisterà 1,2 mln di vaccini dalla Cina ANSA Nuova Europa Covid: il Pakistan acquisterà 1,2 mln di vaccini dalla Cina

Il Pakistan acquisterà 1,2 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dal gigante farmaceutico statale cinese Sinopharm: lo ha annunciato oggi il ministro della Scienza e della tecnologia pachist ...

Sicurezza dei giornalisti e fact-cheking: cosa succederà nel 2021?

La sicurezza dei giornalisti è stata messa in pericolo spesso nel 2020, in alcuni casi fino la morte. Cosa dobbiamo aspettarci nel 2021?

Il Pakistan acquisterà 1,2 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dal gigante farmaceutico statale cinese Sinopharm: lo ha annunciato oggi il ministro della Scienza e della tecnologia pachist ...La sicurezza dei giornalisti è stata messa in pericolo spesso nel 2020, in alcuni casi fino la morte. Cosa dobbiamo aspettarci nel 2021?