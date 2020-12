Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 703, il 34,7% dei tamponi effettuati (+ i 141 dei test rapidi) /La mappa del contagio in ... (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - Il Covid non molla le Marche, anche oggi i nuovi positivi sono 703. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.582 tamponi: 3.649 nel ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - Ilnon molla le, anche703. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 orestatiati 5.582: 3.649 nel ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 16.202 nuovi casi in 24 ore, 575 vittime. Effettuati 169.045 tamponi, tasso di positività sale al 9,6%.… - Agenzia_Ansa : #Covid: 19.037 nuovi casi, 459 le vittime. Il tasso di positività sale di tre punti in un giorno, è al 12,49% #ANSA - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - GiornaleBarga : Nuova impennata (632) dei nuovi casi di Covid - bizcommunityit : Covid Toscana 31 dicembre, Giani: 632 nuovi casi. Vaccini anche a Capodanno / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Brusaferro,'L'incidenza cala, ma valutazione a metà gennaio'. - Salute & Benessere Agenzia ANSA Catanzaro – Il messaggio di fine anno del sindaco Abramo

Come ogni anno, il 31 dicembre è l’occasione per fare gli auguri alla città. Mai come adesso se ne sente il bisogno. L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato duro e difficile da affrontare.

Covid, Brusaferro (Iss): «Rt sotto 1, ma è in leggera crescita. Cinque regioni a rischio»

Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita».

Come ogni anno, il 31 dicembre è l’occasione per fare gli auguri alla città. Mai come adesso se ne sente il bisogno. L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato duro e difficile da affrontare.Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita».