Covid, da oggi si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia torna rossa: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale

L'Italia torna in zona rossa da oggi giovedì 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio. Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per ...

"E’ la speranza per il futuro"

Oggi alle 9 nei Poliambulatori dell’ospedale ‘Santa Maria’ scatta la vaccinazione anti-Covid, che in questa prima fase riguarderà, come noto, il personale ospedaliero e dell’area sud dell’Usl Umbria 2 ...

