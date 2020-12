Covid, come sarà il 2021? Gli scienziati: restrizioni fino all'anno successivo (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA Non sarà un 2021 facile. Tutt'altro. Al netto di vaccini e riaperture infatti, è decisamente presto per cantare vittoria. A sottolinearlo ieri sono stati sia gli scienziati che... Leggi su ilmattino (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA Nonunfacile. Tutt'altro. Al netto di vaccini e riaperture infatti, è decisamente presto per cantare vittoria. A sottolinearlo ieri sono stati sia gliche...

