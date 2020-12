Covid, Cina, vaccino Sinopharm efficace al 79%: approvato (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Cina ha concesso l’autorizzazione al vaccino sviluppato dal gruppo farmaceutico controllato dal governo Sinopharm Si allunga la lista dei vaccini contro il Covid-19 che si sono dimostrati sicuri ed efficaci: quello sviluppato dal gruppo farmaceutico cinese Sinopharm che ha mostrato un’efficacia pari al 79.34 per cento. E’ il primo annuncio ufficiale sull’efficacia di un vaccino L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laha concesso l’autorizzazione alsviluppato dal gruppo farmaceutico controllato dal governoSi allunga la lista dei vaccini contro il-19 che si sono dimostrati sicuri ed efficaci: quello sviluppato dal gruppo farmaceutico cineseche ha mostrato un’efficacia pari al 79.34 per cento. E’ il primo annuncio ufficiale sull’efficacia di unL'articolo Curiosauro.

