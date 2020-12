Covid, Brusaferro: “Rt è sotto 1, ma è in leggera crescita. 5 regioni a rischio” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Nel nostro Paese la curva dei contagi è in decrescita, una decrescita rallentata ma che rimane decrescita. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano una curva in crescita”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, presentando i dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Covid, Brusaferro: “Rt è sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Nel nostro Paese la curva dei contagi è in de, una derallentata ma che rimane de. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano una curva in”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, presentando i dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.: “Rt èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

