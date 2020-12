Covid, Brusaferro: “Cinque regioni a rischio” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato durante una conferenza stampa al ministero della Salute dei dati raccolti dalla Cabina di regia per l’ultimo monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Brusaferro ha detto: “La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma è una decrescita un po’ rallentata. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande incentivo a fare in modo che nostra curva si mantenga in decrescita”. Anche l’incidenza, cioè quanti nuovi casi di una malattia appaiono in un determinato periodo, sembra essere in calo, ma per Brusaferro è un dato che deve essere valutato “con cautela“. “Una vera valutazione solida dell’andamento durante queste festività la potremo avere solo a ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, ha parlato durante una conferenza stampa al ministero della Salute dei dati raccolti dalla Cabina di regia per l’ultimo monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia.ha detto: “La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma è una decrescita un po’ rallentata. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande incentivo a fare in modo che nostra curva si mantenga in decrescita”. Anche l’incidenza, cioè quanti nuovi casi di una malattia appaiono in un determinato periodo, sembra essere in calo, ma perè un dato che deve essere valutato “con cautela“. “Una vera valutazione solida dell’andamento durante queste festività la potremo avere solo a ...

messveneto : Covid, l’Iss: “Rt sotto 1, ma in leggera ricrescita. Posti letto, cinque regioni in difficoltà”: Brusaferro: «La cu… - FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Covid-19, Brusaferro (ISS): “La curva è in decrescita. Impatto festività natalizie si potrà misurare a metà gennaio” h… - infoitinterno : Covid, Brusaferro: 'Curva decresce. Cinque regioni a rischio' - MacriAgostino : Questa mattina ho ascoltato la #conferenza stampa di #Brusaferro e altri sul Covid. E' impressionante il numero dei… - infoitinterno : Covid, Brusaferro: 'Decrescita rallentata' -