Covid, ad oggi già vaccinati quasi 15mila italiani | Sileri: 'Pochi tamponi durante il periodo natalizio' (Di giovedì 31 dicembre 2020) E' di 14.813 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre. I dati sono disponibili in tempo reale sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco. Ad oggi è la Lombardia la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) E' di 14.813 il totale delle vaccinazioni anti-effettuate in Italia al 31 dicembre. I dati sono disponibili in tempo reale sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco. Adè la Lombardia la ...

Agenzia_Ansa : #Covid: vaccini #Pfizer arrivati a Malpensa alle 4. Atterrato il primo dei sei aerei che oggi portano in Italia la… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - Tg3web : Hanno condiviso una vita intera e anche una corsia d'ospedale. Oggi Ivo e Lidia, 92 e 88 anni, sono tornati a casa… - RBeccarello : Oggi @robersperanza nell'interbista sul @Corriere ha dichiarato che in Italia ci sono tanti morti per Covid perché… - emanuelecarioti : #CovidItalia #oggi ?? 23.477 contagi; 555 DECESSI!!! SUPERATI I 74.000 MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMPONI:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi: bollettino Coronavirus 31 dicembre. Dati contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Preoccupante l’andamento dei contagi al Covid. Ecco il bollettino della regione Calabria di oggi

CATANZARO, 31 DIC - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 422.056 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 440.666 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone ri ...

Emergenza Covid e vaccino, prime dosi e primi vaccinati negli ospedali Cannizzaro e Garibaldi (FOTO)

La prima a ricevere il vaccino anti-Covid all’Ospedale Cannizzaro, dopo i trenta operatori coinvolti a Palermo nell’ambito dell’iniziativa della Regione Siciliana, è stata una donna: la dott.ssa Maria ...

CATANZARO, 31 DIC - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 422.056 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 440.666 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone ri ...La prima a ricevere il vaccino anti-Covid all’Ospedale Cannizzaro, dopo i trenta operatori coinvolti a Palermo nell’ambito dell’iniziativa della Regione Siciliana, è stata una donna: la dott.ssa Maria ...