Covid a Roma e in tutto il Lazio: ecco quante vaccinazioni sono state fatte (Di giovedì 31 dicembre 2020) sono state eseguite 2.661 vaccinazioni anti-Covid nella Regione Lazio. Lo comunica l’Unità di Crisi. Leggi anche: Coronavirus a Roma, ecco la mappa dei contagi nei quartieri. Torre Angela e Centocelle le zone più colpite ecco il numero delle vaccinazioni, ripartite nei 20 Hub della Regione, eseguite finora: Asl Roma 5 534, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 252 Asl Roma 6 225 Policlinico Umberto I 207 Asl Viterbo 157 Istituto Spallanzani 151 Asl Roma 3 145 Asl Rieti 141 Policlinico Campus Biomedico di Roma 132 Asl Frosinone 118 Asl Roma 2 104 Asl Roma 1 85 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 78 Asl Latina 72 Policlinico Gemelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020)eseguite 2.661anti-nella Regione. Lo comunica l’Unità di Crisi. Leggi anche: Coronavirus ala mappa dei contagi nei quartieri. Torre Angela e Centocelle le zone più colpiteil numero delle, ripartite nei 20 Hub della Regione, eseguite finora: Asl5 534, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 252 Asl6 225 Policlinico Umberto I 207 Asl Viterbo 157 Istituto Spallanzani 151 Asl3 145 Asl Rieti 141 Policlinico Campus Biomedico di132 Asl Frosinone 118 Asl2 104 Asl1 85 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 78 Asl Latina 72 Policlinico Gemelli ...

