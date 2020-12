Covid, 91enne morto in Svizzera: nessun nesso con vaccino secondo Swissmedic (Di giovedì 31 dicembre 2020) Covid, 91enne morto dopo la somministrazione del vaccino in Svizzera, ma per Swissmedic è altamente improbabile che il decesso sia collegato al vaccino. Dopo la notizia di una persone morta in Svizzera nel cantone di Lucerna all’età di 91 anni, molti giornali avevano iniziato a ipotizzare che il decesso fosse legato al nuovo vaccino contro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)dopo la somministrazione delin, ma perè altamente improbabile che il decesso sia collegato al. Dopo la notizia di una persone morta innel cantone di Lucerna all’età di 91 anni, molti giornali avevano iniziato a ipotizzare che il decesso fosse legato al nuovocontro L'articolo proviene da Inews.it.

