Covid | 23 477 nuovi casi e 555 morti

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 23.477 idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 555. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 186.004 con un tasso di positività del 12,6%. Campanello d’allarme anche per le terapie intensive, che tornano a salire (+27, ieri -21), con 202ingressi giornalieri: sono ora 2.555 in tutto. Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 415 in meno (ieri -96), 23.151 in tutto. È poi di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-effettuate in Italia al 31 dicembre, aggiornate alle ore 13.34. I dati sono consultabili e disponibili, in tempo reale, sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento. Al ...