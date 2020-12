Covid-19 | Speranza | “Coprifuoco anche dopo le feste Vaccino AstraZeneca in ritardo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Prioritario il ritorno in classe, è il nostro obiettivo“. Ad affermarlo è il Ministro della Salute Robertoal Corriere della Sera. “Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure restrittive. L’indice Rt dà segni di ripresa,la Befana – prosegue – dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio. Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata“. Il Ministrosi sofferma a parlare sulammettendo che “ilc’è e chiediamo chiarezza. Io ho massima fiducia nell’Ema. La sicurezza è fondamentale, ma non è banale sapere se nel primo trimestre puoi disporre di ...