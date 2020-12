Covid-19, bollettino di oggi 31 dicembre: numeri e dati dell’ultimo giorno del 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimo bollettino di questo disgraziato 2020, l’anno della pandemia Covid-19 nel mondo. Anche oggi la Protezione Civile e il Ministero della Sanità hanno diramato il bollettino ufficiale con i numeri e i dati dell’epidemia in Italia Il 2020 si chiude con l’ultimo bollettino dell’anno. Anche oggi, giorno di San Silvestro, la Protezione Civile ha diramato il consueto comunicato, che ci accompagna ormai dallo scorso marzo. Si spera in un 2021 migliore, intanto si è registrato – anche ieri – un alto numero di morti: 575. In aumento anche il rapporto “RT” sull’indice di contagiosità. Attenzione su come sarà gestita la situazione in questi giorni di festa. Qui potrete leggere il bollettino ... Leggi su instanews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimodi questo disgraziato, l’anno della pandemia-19 nel mondo. Anchela Protezione Civile e il Ministero della Sanità hanno diramato ilufficiale con ie idell’epidemia in Italia Ilsi chiude con l’ultimodell’anno. Anchedi San Silvestro, la Protezione Civile ha diramato il consueto comunicato, che ci accompagna ormai dallo scorso marzo. Si spera in un 2021 migliore, intanto si è registrato – anche ieri – un alto numero di morti: 575. In aumento anche il rapporto “RT” sull’indice di contagiosità. Attenzione su come sarà gestita la situazione in questi giorni di festa. Qui potrete leggere il...

Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (+2.623) si registrano 1.767 casi positivi (+434), 73 i decessi (+7) e +984 i guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, ...

Prima dose di vaccino somministrata a Franco Locatelli: "Facciamolo tutti"

Le immagini della vaccinazione contro il Coronavirus di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico.

Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (+2.623) si registrano 1.767 casi positivi (+434), 73 i decessi (+7) e +984 i guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, ...