COUNTDOWN CAPODANNO 2021, ORA ESATTA/ E’ il nuovo anno! Finito il conto alla rovescia (Di venerdì 1 gennaio 2021) COUNTDOWN CAPODANNO 2021, diretta live e ora ESATTA mezzanotte: comincia il conto alla rovescia per mandare in archivio questo anno così sofferto... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021), diretta live e oramezzanotte: comincia ilper mandare in archivio questo anno così sofferto...

FarisseRim : IL MIO CAPODANNO: pigiama, borsa dell'acqua calda, letto, grande fratello, tisana e lacrimoni durante il countdown.… - garymilano94 : Mezzanotte di capodanno senza countdown e in pigiama alla tv, fatto ? #GFvip #Capodanno2021 #lannocheverra2021 #LAnnoCheVerrà - _ironmanu : per la prima volta un capodanno senza countdown - lyssnake : mi fa venire l'ansia il countdown di capodanno anche se sono a casa a fare un cazzo - chanvndIerbong : Non me ne frega un cazzo di capodanno ma il countdown mi fa venire la tachicardia -