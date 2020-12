Così si gioca la guerra psicologica tra Usa e Iran (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti i principali media americani, dal New York Times al Washington Post, Politico o Fox News, da qualche ora hanno in home page un articolo che racconta la missione di 30 ore con cui due Fortezze Volanti B-52 hanno viaggiato per i cieli del Medio Oriente partendo dalla Minot Air Base in North Dakota. Ognuno di quegli articoli riporta almeno un virgolettato di qualche funzionario del governo americano che spiega più o meno discretamente il motivo dell’esercitazione — ossia rendere chiara all’Iran la capacità operativa con cui gli Usa riescono in poco tempo a proiettare la forza (a potenziale nucleare) ovunque, secondo quella strategia che il Pentagono chiama “dynamic force employment”. E poi tutti gli articoli sottolineano l’alta tensione che c’è in Medio Oriente, dove si teme che le fazioni più aggressive dei Pasdaran e le varie milizie collegate, in Iraq o in ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti i principali media americani, dal New York Times al Washington Post, Politico o Fox News, da qualche ora hanno in home page un articolo che racconta la missione di 30 ore con cui due Fortezze Volanti B-52 hanno viaggiato per i cieli del Medio Oriente partendo dalla Minot Air Base in North Dakota. Ognuno di quegli articoli riporta almeno un virgolettato di qualche funzionario del governo americano che spiega più o meno discretamente il motivo dell’esercitazione — ossia rendere chiara all’la capacità operativa con cui gli Usa riescono in poco tempo a proiettare la forza (a potenziale nucleare) ovunque, secondo quella strategia che il Pentagono chiama “dynamic force employment”. E poi tutti gli articoli sottolineano l’alta tensione che c’è in Medio Oriente, dove si teme che le fazioni più aggressive dei Pasdaran e le varie milizie collegate, in Iraq o in ...

maritosenzacena : @OfficialGattara no vabbè ma è tranquilla al massimo la riciclo e faccio un bel regalo all'erede tuo così quando i… - il30filosofo : RT @fra_90: @aledibbbb @pisto_gol Un difensore a caso di serie B gioca meglio così per dirla tutta - aporil19 : RT @fra_90: @aledibbbb @pisto_gol Un difensore a caso di serie B gioca meglio così per dirla tutta - BiffiLuca : RT @fra_90: @aledibbbb @pisto_gol Un difensore a caso di serie B gioca meglio così per dirla tutta - aledibbbb : RT @fra_90: @aledibbbb @pisto_gol Un difensore a caso di serie B gioca meglio così per dirla tutta -

Ultime Notizie dalla rete : Così gioca Lotteria scontrini, come funziona: come ottenere i codici per giocare e quanto si vince Corriere della Sera