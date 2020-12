Corsport: tra il Napoli e Milik finisce in tribunale, è l’unico citato per l’ammutinamento (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’edizione del Corriere dello sport riporta la notizia della reciproca causa tra il Napoli e Milik. La società e l’attaccante polacco sono finiti in tribunale. Il Napoli ha citato Milik per l’ammutinamento dello scorso novembre, dopo Napoli-Salisburgo. Lo ha citato per un danno d’immagine di un milione di euro. “A quanto pare – scrive il Corsport – Milik sarebbe l’unico calciatore del Napoli” a essere stato portato in tribunale per quella vicenda, il che suona quantomeno paradossale (aggiungiamo noi del Napolista). Nella causa per danno d’immagine rientra anche una pubblicità non autorizzata del ristorante di Katowice di proprietà di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’edizione del Corriere dello sport riporta la notizia della reciproca causa tra il. La società e l’attaccante polacco sono finiti in. Ilhaperdello scorso novembre, dopo-Salisburgo. Lo haper un danno d’immagine di un milione di euro. “A quanto pare – scrive ilsarebbecalciatore del” a essere stato portato inper quella vicenda, il che suona quantomeno paradossale (aggiungiamo noi delsta). Nella causa per danno d’immagine rientra anche una pubblicità non autorizzata del ristorante di Katowice di proprietà di ...

Corsport: il Chelsea vuole cedere a titolo definitivo Emerson Palmieri, il Napoli conta sull’asse Giuntoli-Granovskaia

Dati gli ottimi rapporti tra il Napoli e il Chelsea e i numerosi affari conclusi, è chiaro che a parità di offerte e condizioni gli azzurri potrebbero essere favoriti ...

