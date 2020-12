Corriere dell’Umbria | Caso Suarez | si va verso lo stralcio del fascicolo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stata fissata per il 5 gennaio l’udienza del Riesame contro la sospensione di otto mesi di Simone Olivieri, direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, indagato nell’inchiesta sull’esame farsa di Luis. Lo scrive il. L’avvocato di Olivieri chiede la revoca della misura. Al momento, scrive il quotidiano, non risultano che la Procura abbia depositato nuovi atti in sede di appello del provvedimento di sospensione. Per quanto riguarda invece le indagini, si profila l’ipotesi dello. “Ilcioè verrebbe diviso in due: uno sull’esame taroccato (secondo la procura) e uno sulle altre ipotesi di reato: concorsi allestiti su misura, corruzione sugli appalti (con tanto di lavori che sarebbero stati fatti nella casa del dg) e firme false apposte nelle ...