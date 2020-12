Coronavirus: vaccino Moderna efficace al 94,1%, in forme gravi al 100% (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra i 30.420 partecipanti coinvolti nello studio sul vaccino di Moderna, 196 si sono ammalati di Coronavirus con sintomi ma solo 11 facevano parte del gruppo dei vaccinati, mentre 185 avevano ricevuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra i 30.420 partecipanti coinvolti nello studio suldi, 196 si sono ammalati dicon sintomi ma solo 11 facevano parte del gruppo dei vaccinati, mentre 185 avevano ricevuto ...

Pubblicati i risultati della fase 3 della sperimentazione sul vaccino americano, prevenuto il 100% delle forme gravi di Covid-19 ...

Coronavirus, Malacarne (primario osp. Pisa): “Medici che non si vaccinano non dovrebbero lavorare”

Paolo Malacarne, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa, è stato ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" ...

Pubblicati i risultati della fase 3 della sperimentazione sul vaccino americano, prevenuto il 100% delle forme gravi di Covid-19 ...Paolo Malacarne, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa, è stato ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" ...