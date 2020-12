**Coronavirus: vaccini, Codacons denuncia Germania per violazione regole europee** (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Il caso delle 30 milioni di dosi di vaccino anti-Covid acquistate dalla Germania al di fuori degli accordi europei, finisce al vaglio delle Procure della Repubblica di Roma e Milano. Il Codacons presenterà infatti domani un formale esposto finalizzato a fare luce sulla vicenda. "La magistratura italiana è chiamata a pronunciarsi su un possibile reato commesso all'estero a danno di cittadini italiani, e questo legittima il ricorso alle due Procure -spiega il Codacons nel motivare l'iniziativa legale- Con tale esposto vogliamo capire se le decisioni assunte dal governo tedesco in merito alla fornitura di vaccini abbiano violato o meno le regole europee". "Come noto infatti l'art. 7 del contratto siglato dalla Commissione Europea e relativo alla disciplina dell'acquisto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Il caso delle 30 milioni di dosi di vaccino anti-Covid acquistate dallaal di fuori degli accordi europei, finisce al vaglio delle Procure della Repubblica di Roma e Milano. Ilpresenterà infatti domani un formale esposto finalizzato a fare luce sulla vicenda. "La magistratura italiana è chiamata a pronunciarsi su un possibile reato commesso all'estero a danno di cittadini italiani, e questo legittima il ricorso alle due Procure -spiega ilnel motivare l'iniziativa legale- Con tale esposto vogliamo capire se le decisioni assunte dal governo tedesco in merito alla fornitura diabbiano violato o meno leeuropee". "Come noto infatti l'art. 7 del contratto siglato dalla Commissione Europea e relativo alla disciplina dell'acquisto ...

