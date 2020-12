Coronavirus Sicilia | il bollettino del 31 dicembre | in aumento i casi | 31 i decessi

Leggi su mediagol

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 1.299 nuovi, a fronte di 7.308 tamponi processati, in.Inanche la proporzione tra test effettuati edi positività. Questo quanto si evince daldi oggi, giovedì 31, diffuso dal Ministero della Salute. Ini ricoveri in terapia intensiva (5 ricoveri in più)e il numero dei morti che sale a 31.Di seguito tutti i dati:Attuali positivi: 33.868 (+481)Deceduti: 2.412 (+31)Dimessi/guariti: 57.364 (+787)Ricoverati totali: 1.240 (-11)Ricoverati in terapia intensiva: 171 (+5)Totale: 93.644 (+1.299)Tamponi: 1.219.132 (+7.308)