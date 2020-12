Coronavirus, più di 15mila le persone vaccinate in Italia: è online il portale del governo con tutti i dati in tempo reale (Di giovedì 31 dicembre 2020) È online il portale del governo con i dati in tempo reale sui vaccini anti Covid. Dal portale si apprende che il 30 dicembre sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino anti-Covid e il 31 dicembre altre 110.175 dosi: le somministrazioni delle 470.950 dosi su tutto il territorio nazionale sono iniziate ufficialmente oggi 31 dicembre. In alcune regioni le nuove vaccinazioni sono cominciate già ieri pomeriggio. Il 27 dicembre erano state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. In totale fino a oggi i vaccini somministrati in Italia sono 15.728. In maggioranza sono le donne, con 8.641 che si sono fatte vaccinare, mentre 7.087 sono gli uomini. I vaccinati tra gli operatori sanitari, che secondo i criteri scelti insieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Èildelcon iinsui vaccini anti Covid. Dalsi apprende che il 30 dicembre sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino anti-Covid e il 31 dicembre altre 110.175 dosi: le somministrazioni delle 470.950 dosi su tutto il territorio nazionale sono iniziate ufficialmente oggi 31 dicembre. In alcune regioni le nuove vaccinazioni sono cominciate già ieri pomeriggio. Il 27 dicembre erano state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. In totale fino a oggi i vaccini somministrati insono 15.728. In maggioranza sono le donne, con 8.641 che si sono fatte vaccinare, mentre 7.087 sono gli uomini. I vaccinati tra gli operatori sanitari, che secondo i criteri scelti insieme al ...

petergomezblog : #Coronavirus, record di vittime in #Germania: per la prima volta più di mille decessi in 24 ore - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - repubblica : Coronavirus, per la prima volta in Germania più di mille morti in un giorno [aggiornamento delle 21:13] - clikservernet : Coronavirus, più di 15mila le persone vaccinate in Italia: è online il portale del governo con tutti i dati in temp… - Noovyis : (Coronavirus, più di 15mila le persone vaccinate in Italia: è online il portale del governo con tutti i dati in tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it