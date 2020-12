Coronavirus, picco di nuovi casi in Gb: 55.892 in 24 ore (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Gran Bretagna ha registrato un altro picco di nuovi casi di Covid-19, con 55.892 contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 50.023 di mercoledì. Lo rende noto il governo britannico, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Gran Bretagna ha registrato un altrodidi Covid-19, con 55.892 contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 50.023 di mercoledì. Lo rende noto il governo britannico, ...

an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, picco di nuovi casi in Gb: 55.892 in 24 ore #granbretagna - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, picco di nuovi casi in Gb: 55.892 in 24 ore #granbretagna - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, picco di nuovi casi in Gb: 55.892 in 24 ore #granbretagna - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di nuovi casi in Gb: 55.892 in 24 ore #granbretagna - michemar48 : Bollettino #Coronavirus del 31/12/20 L'anno non finisce bene: aumentano tutti i miei grafici, persino quello delle… -