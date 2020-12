Coronavirus oggi a Milano: nuova fiammata con 1.106 contagi, di cui 426 in città (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - L'ultimo giorno dell'anno più buio in Lombardia consegna una fotografia dei contagi Covid con molte ombre. La provincia di Milano chiude il 2020 con oltre mille e cento ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020), 31 dicembre 2020 - L'ultimo giorno dell'anno più buio in Lombardia consegna una fotografia deiCovid con molte ombre. La provincia dichiude il 2020 con oltre mille e cento ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - AnnaMariaGala11 : RT @comunebologna: 1.400 vaccinazioni al giorno, 25.000 persone coinvolte, 400 operatori sanitari al lavoro: è partita oggi la fase 1 della… - Kualy2014 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 dicembre: 23.477 casi e 555 mort... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid oggi: bollettino Coronavirus 31 dicembre. Dati contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino L'omelia del vescovo: dopo la pandemia è il tempo della speranza

Monsignor Pellegrini ha osservato come nell'emergenza sono state riscoperte la solidarietà e le cose più importanti della vita ...

Pagani sul post shock di Pizzi sul Covid: "Il sindaco Olivetti cerca solo di accantonare la vicenda"

E questo politicamente lascia spazio solo a due ipotesi: o il sindaco Olivetti sotto sotto non è così distante come dice da chi pensa che il Covid-19 sia "un'influenza che colpi ...

Monsignor Pellegrini ha osservato come nell'emergenza sono state riscoperte la solidarietà e le cose più importanti della vita ...E questo politicamente lascia spazio solo a due ipotesi: o il sindaco Olivetti sotto sotto non è così distante come dice da chi pensa che il Covid-19 sia "un'influenza che colpi ...