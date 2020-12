Coronavirus, news. Speranza: "Vaccini bene pubblico, non per chi ha soldi". DIRETTA (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: 5 regioni a rischio per area medica, in Veneto, Calabria e Liguria rt sopra 1. Locatelli: "Sacrifici utili". Scatta oggi la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: 5 regioni a rischio per area medica, in Veneto, Calabria e Liguria rt sopra 1. Locatelli: "Sacrifici utili". Scatta oggi la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività

