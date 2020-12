Coronavirus, news. Monitoraggio Iss, Brusaferro: decrescita curva contagi in Italia. LIVE (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: in Veneto incidenza ancora alta. Scatta oggi la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti Italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: in Veneto incidenza ancora alta. Scatta oggi la zona rossa su tutta: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroportini le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus ultime notizie. Usa, record di quasi 4mila morti in 24 ore. Cina approva vaccino ... Il Sole 24 ORE Ambiente, addio 2020: 5 buone notizie che fanno ben sperare

Un anno difficile che però ha il merito di averci aperto gli occhi sulla crisi climatica. Dal Green Deal alle rinnovabili, ecco i semi di una svolta ...

Covid: ricoverato ex campione motociclismo Fausto Gresini

BOLOGNA, 31 DIC - Fausto Gresini, 59 anni, due volte campione del mondo della 125, rimasto nell'ambiente del motociclismo come fondatore e gestore del team che porta il suo nome e che attualmente corr ...

