Coronavirus, news. Il bollettino: 23.477 nuovi casi su 186.004 tamponi, 555 i morti. LIVE (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il tasso di positività risale al 12,62%, ieri era al 9,6%. Le terapie intensive aumentano di 27 unità mentre i ricoveri scendono di 415. Mattarella nel discorso di fine anno: giorni di angoscia e speranza. Al 31 dicembre effettuate circa 17mila vaccinazioni in Italia. La Conferenza dell'Iss: 5 regioni a rischio per area medica, in Veneto, Calabria e Liguria Rt sopra 1. Scatta la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown fino all'Epifania. Nel 2020 1,8 milioni di morti per il coronavoris Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il tasso di positività risale al 12,62%, ieri era al 9,6%. Le terapie intensive aumentano di 27 unità mentre i ricoveri scendono di 415. Mattarella nel discorso di fine anno: giorni di angoscia e speranza. Al 31 dicembre effettuate circa 17mila vaccinazioni in Italia. La Conferenza dell'Iss: 5 regioni a rischio per area medica, in Veneto, Calabria e Liguria Rt sopra 1. Scatta la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown fino all'Epifania. Nel 2020 1,8 milioni diper il coronavoris

Avvenire_Nei : Il docente dell'Università di Milano è stato tra i primi a vaccinarsi: «Basta fake news: è l’unica via per uscirne». - repubblica : 'Coronavirus, il vaccino di Moderna ha un'efficacia tra il 94 e il 100 per cento' [aggiornamento delle 15:30] - repubblica : 'Coronavirus, il vaccino di Moderna ha un'efficacia tra il 94 e il 100 per cento' - aurorablanca_ : RT @fisascat: #Covid19 Si amplia l’intervento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa #Coopersalute: dal 1° gennaio 2021 la garanzia… - LidiaGay : RT @ilgiornale: I nuovi casi in Italia tornano a salire bruscamente oltre i 20mila in 24ore. Preoccupa anche il nuovo aumento dei ricoverat… -