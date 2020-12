Coronavirus: Marcucci, 'vaccino e Recovery speranze per 2021' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un anno brutto che speriamo di lasciare alle spalle. Lutti familiari, difficoltà economiche, limitazioni delle libertà individuali, in questo 2020 una pandemia senza precedenti ha spazzato via ogni nostra certezza. Gli auguri per il 2021 sono facili da questo punto di vista, anche perché abbiamo due speranze: il vaccino per recuperare l'interezza delle nostre vite, le risorse europee del Recovery per rimettere in sesto la nostra amata Italia”. Lo scrive in un post sui social rivolto ai suoi sostenitori il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un anno brutto che speriamo di lasciare alle spalle. Lutti familiari, difficoltà economiche, limitazioni delle libertà individuali, in questo 2020 una pandemia senza precedenti ha spazzato via ogni nostra certezza. Gli auguri per ilsono facili da questo punto di vista, anche perché abbiamo due: ilper recuperare l'interezza delle nostre vite, le risorse europee delper rimettere in sesto la nostra amata Italia”. Lo scrive in un post sui social rivolto ai suoi sostenitori il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea

TV7Benevento : Coronavirus: Marcucci, 'vaccino e Recovery speranze per 2021'... - salvoitori : Cura al plasma, Giuseppe De Donno: 'Cura boicottata per il conflitto d'interessi nel Pd' Niente da dire ?@pdnetwork… - Mrdaniele1906 : Cura al plasma, Giuseppe De Donno: 'Cura boicottata per il conflitto d'interessi nel Pd' - sacinaro : Cura al plasma, Giuseppe De Donno: 'Cura boicottata per il conflitto d'interessi nel Pd' – Libero Quotidiano - cri_marcucci : RT @repubblica: Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marcucci Coronavirus: Marcucci, 'vaccino e Recovery speranze per 2021' Il Tempo Coronavirus: Marcucci, 'vaccino e Recovery speranze per 2021'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un anno brutto che speriamo di lasciare alle spalle. Lutti familiari, difficoltà economiche, limitazioni delle libertà individuali, in questo 2020 una pandemia senza prece ...

Primo appuntamento del 2021 per l’associazione Lido degli Aranci: a primavera il Grottammarese dell’ Anno

GROTTAMMARE - Da molti anni, nel periodo natalizio scatta il toto scommesse per chi sarà il prossimo “Grottammarese dell'Anno”. In tanti chiedono ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un anno brutto che speriamo di lasciare alle spalle. Lutti familiari, difficoltà economiche, limitazioni delle libertà individuali, in questo 2020 una pandemia senza prece ...GROTTAMMARE - Da molti anni, nel periodo natalizio scatta il toto scommesse per chi sarà il prossimo “Grottammarese dell'Anno”. In tanti chiedono ...